Königsbrunn

06:00 Uhr

Königsbrunn will an der Haunstetter Straße ein Studentenwohnheim bauen

Studentenappartements sollen in Königsbrunn an der Haunstetter Straße entstehen.

Plus Der Königsbrunner Stadtrat plant, eine Wohnanlage für Studenten an der Haunstetter Straße zu errichten. Ein Wohnbau an der Holbeinstraße wird abgelehnt.

Von Hermann Schmid

Die an der Haunstetter Straße, auf dem Gelände der früheren Aral-Tankstelle und des nördlich angrenzenden Bauernhofs, geplante Wohnanlage für Studenten soll möglichst bald umgesetzt werden. Einen in der Holbeinstraße geplanten Neubau mit zwölf Wohneinheiten will der Rat in diesen Dimensionen verhindern. Um jedes dieser Ziele zu verfolgen, brachte das Gremium am Dienstagabend, mit jeweils einer Gegenstimme, zwei Bebauungspläne auf den Weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen