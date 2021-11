Königsbrunner Campus: Wie spielend lernen wirklich funktioniert

Dr. Marietta Menner und Julia Thurner-Irmler erforschen, wie man Menschen komplexe Sachverhalte und modernste Technik erklärt. Damit sollen Ängste abgebaut werden.

Wie erklärt man Menschen komplexe Zusammenhänge? Wie lassen sich Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) begeistern? Und welche Informationen brauchen Unternehmen, um ihre digitalen Strukturen zu verbessern? Mit Antworten auf diese Fragen beschäftigen sich Dr. Marietta Menner und Julia Thurner-Irmler von der Universität Augsburg. Ihre Antwort: durch Spielen. Sie entwickeln am Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung gemeinsam mit Forschern aus den Naturwissenschaften Lernspiele für die verschiedensten Themen und stellen diese am Donnerstag beim Königsbrunner Campus vor. Die Besucher können einige der Entwicklungen sogar vor Ort ausprobieren. Im Interview erzählen die Forscherinnen, warum ihre Arbeit viel mit dem Abbau von Ängsten zu tun hat.

Frage: Lernen durch Spielen - für viele Menschen, die mit dem guten alten Frontalunterricht aufgewachsen sind, ist das sicher ein gewöhnungsbedürftiges Konzept. Wie viel Überzeugungsarbeit müssen Sie bei Ihrer Arbeit leisten?

Dr. Marietta Menner: An den Schulen nicht sehr viel. Die Lehrkräfte probieren gerne neue Wege aus. Die Jugendlichen verändern sich ja auch, da braucht es neue Wege, um sie in ihrer Lebenswelt abzuholen. Aber natürlich gibt es Fragen, ob solche Methoden denn funktionieren können. Dort können wir Daten liefern, die zeigen, dass es einen Lerneffekt gibt. Klar ist aber auch: Dafür braucht es hochwertige Lernspiele, sowohl beim Inhalt als auch bei der didaktischen Gestaltung. Die Rückmeldung von den Jugendlichen ist ganz klar, dass Spiele intuitiv bedienbar sein müssen und nicht zu viel voraussetzen dürfen. Bei unserem Lernspiel zu Faserverbundwerkstoffen geht es beispielsweise darum, spielerisch die Eigenschaften des Materials zu vermitteln, damit wir dann mit unserem praktischen Schülerlaborbaustein auf die Grundlagen aufbauen können.

Königsbrunner Campus: Kinder sollen spielerisch lernen, Probleme zu lösen

Ganz grundsätzlich: Was wollen Sie mit dem spielerischen Ansatz bezwecken?

Menner: Es geht darum, einen niederschwelligen Einstieg in durchaus komplexe Themen zu schaffen. Viele Menschen hören Schlagworte wie "Naturwissenschaft" oder "Technik" und schrecken davor zurück, weil sie fürchten, es könnte ihnen zu kompliziert sein. Durch die Spiele oder unser Schülerlabor können sich Kinder und Jugendliche aller Schularten, aber auch Erwachsene spielerisch den Themen nähern. Das baut Hemmungen und Ängste ab.

Julia Thurner-Irmler: Bei unserem MINT-Escape-Room, bei dem man durch Rätseln ein Problem lösen muss, konnte man das wunderbar erleben: Bei der Eröffnung hatten wir sofort 30 erwachsene Menschen, die in kürzester Zeit in die Rätsel vertieft waren und naturwissenschaftliche Erkenntnisse anwendeten. Die Menschen erleben einen Neuigkeitseffekt, können Dinge analog ausprobieren. Wir passen unsere Themenbereiche auch immer an die aktuellen Bedürfnisse an. Derzeit macht zum Beispiel das Thema "Künstliche Intelligenz" vielen Menschen Angst, weil sie sich um ihren Arbeitsplatz sorgen. Auch der Bereich Medizin wird mit dem Aufbau der Uniklinik immer mehr Bedeutung für unsere Arbeit gewinnen.

Sie forschen auch zum Thema Wissenstransfer in Unternehmen. Das klingt nach einem ernsten Gebiet für spielerische Methoden?

Menner: Wir hatten die Fragestellung, wie man den digitalen Wissenstransfer eines Unternehmens verbessern kann. Bei Gesprächen oder Umfragen kamen oft nur Schlagworte heraus, weil manche Menschen Sorge hatten, ob sie, gerade im Hinblick auf die Präsentation vor der Geschäftsleitung, ihre Wünsche ehrlich sagen dürfen. In unserem Projekt haben wir sie gebeten, mit Legosteinen ihr gewünschtes Arbeitsumfeld zu bauen. Dadurch verändert sich die Herangehensweise, weil die Mitarbeitenden tiefer nachdenken müssen, wie sie ihre Vorstellungen mit den Steinen ausdrücken können. Dadurch kommen auch neue Lösungsansätze für notwendige Vernetzungen heraus. Wir haben auch verschiedene andere Angebote, beispielsweise einen Ansatz, wie man Lernvideos für Azubis oder neue Arbeitskräfte dreht oder Schulungsprogramme mit "Augmented-Realitiy-Brillen", bei denen man virtuell die Handhabung einer Maschine gezeigt bekommt. Die Unternehmen können diese Möglichkeiten ausprobieren und schauen, welche zu Ihnen passen.

Vortrag zum Thema "Spielend lernen" findet am Donnerstag in Königsbrunn statt

Wirkt sich die Förderung des Freistaats beim Thema "Künstliche Intelligenz" auf Ihre Arbeit aus? Und wie bringt man Menschen dieses Thema nahe?

Menner: Wir haben im Zuge dessen tatsächlich ein neues Forschungsprojekt für fünf Jahre zum Thema KI in der Produktion im Bereich Aus- und Weiterbildung bewilligt bekommen. Es ist Teil des KI-Produktionsnetzwerks der Uni Augsburg. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen nicht wissen, was unter dem Schlagwort "Künstliche Intelligenz" zu verstehen ist und wie sie in der Produktion eingesetzt werden kann. Dort wollen wir ansetzen und mit einem innovativen, interaktiven Lehr-Lernsetting einen Beitrag dazu leisten, neue Fachkräfte für das KI-Umfeld zu generieren. Eine Idee ist beispielsweise ein praktisches Trainingssetting, mit welchem spielerisch die Möglichkeiten von KI in der Produktion getestet werden können.

Thurner-Irmler: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass komplexe Prozesse deutlich besser zu verstehen sind, wenn die Menschen sie ausprobieren können. Wir haben für das Schülerlabor zum Beispiel kleine Roboter aus Legosteinen, die aussehen wie echte Kuka-Roboter. Die lassen sich mithilfe derselben Technik wie bei den Originalen steuern.

Der Campus-Vortrag beginnt am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr im Infopavillon 955. Anmeldungen für die Restplätze sind möglich unter Telefon 08231/606-260 oder per Mail an kulturbuero@koenigsbrunn.de.