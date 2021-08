Königsbrunn

Königsbrunner Gartler geben Augsburger Steinen eine neue Heimat

Die Bauarbeiten am neuen Obst- und Gartenbauzentrum in Königsbrunn sind so gut wie abgeschlossen. Nun können die Gartler sich endlich ans Säen und Pflanzen machen.

Die schwersten Außenarbeiten, das Verlegen der Betonsteine und Terrassenplatten, am neuen Obst- und Gartenbauzentrum in Königsbrunn sind geschafft. Projektleiter Roland Neider und Vorsitzender Ulrich Grassinger vom Verein für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn freuen sich, dass trotz großer Hitze die Pflasterarbeiten abgeschlossen hätten werden können. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer legten mit Hand an. Über 14 Tonnen T-Steine wurden in Lechhausen bei einer Privatperson ausgebaut und hier wieder verlegt. Hilfreich stand Fritz Schäufele mit seinem Hänger zur Verfügung und fuhr die Steine zum Obst- und Gartenzentrum. Trotz großer Hitze legten Gerhard Wild, Herbert Böhm, Karl Nerb, Werner Rittel, Gerhard Graf, Helmut Rittel, Peter Kurtz, Harald Fuchs, Tim Kapetano mit Ulrich Grassinger über 150 Quadratmeter T-Betonsteine und 126 Quadratmeter Terrassenplatten. Projektleiter Roland. Neider freute sich, dass er verschiedene Helferteams an jedem Tag zur Seite gehabt habe. Dem Königsbrunner Gartenzentrum fehlen noch Tore, Zaun und viele Beete Günter Frisch und Dr. Ulrich Schneider als Gartenfachmänner legten verschiedene Grünstreifen an, betonierten Randsteine und Fritz Schäufele bearbeitete den Boden damit in den kommenden Tagen angesät werden kann. Von Projektleiter Roland Neider, Werner Rittel, Gerhard Graf, Roland Schwab und Fritz Schäufele wurden die Zaunpfosten gesetzt und die Vertiefung für die Hochbeete gemauert. Jetzt müssen nur noch die Schiebetore gesetzt und im östlichen Bereich die Pfosten einbetoniert und die Zaunfelder montiert werden. Der Teich kann aus Sicherheitsgründen erst befüllt werden, wenn alles geschlossen ist. Auf das Gartenteam unter der Leitung von Günter Frisch wartet nun noch viel Arbeit. Die einzelnen Beete müssen die Begrenzungen angelegt und die Hochbeete erstellt werden. Dies soll in Zusammenarbeit mit der benachbarten Realschule im Herbst geschehen. Die große Pflanzaktion für den Lehrgarten wird im Herbst und im nächsten Frühjahr abgeschlossen. Die Vereinsleitung hofft hier auf die Unterstützung örtlicher Gärtnereien. Weitere Informationen zum Bauprojekt und zur Spendenaktion zugunsten des Gartenbauzentrums finden Sie auf der Homepage des Vereins www.gbv-koenigsbrunn.de.

