Königsbrunner Rumpftruppe bleibt ohne Chance in Schweinfurt

Der EHC Königsbrunn kommt in der Eishockey-Bayernliga nicht von der Stelle. In Schweinfurt kassiert eine ersatzgeschwächte Truppe sogar einen herben Rückschlag.

Mit nur vier Verteidigern und neun Stürmern ging es für den EHC Königsbrunn am Freitagabend zum Gastspiel nach Schweinfurt. Schnell war klar, dass es mit einer so dünnen Personaldecke gegen die Unterfranken kein leichtes Unterfangen wird. Bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde lagen die Hausherren mit 3:0 in Führung. Am Ende stand eine 8:1-Pleite.

Da half es auch nichts, dass EHC-Keeper Donatas Zukovas seinen Platz zwischen den Pfosten für Dominic Guran räumte, denn der musste nur gut 90 Sekunden nach seinem Dienstbeginn das erste Mal hinter sich greifen. Mit dem 4:0 für Schweinfurt ging es in die erste Pause - und das, obwohl Königsbrunn teilweise spielerisch die bessere Mannschaft war. "Unsere Qualität ist nur das Spielen, nicht aber, den Abschluss zu suchen", stellte Trainer Andreas Becher nach der Partie fest.

Hoffnungsschimmer für den EHC Königsbrunn währt nur kurz

Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts gab es einen Hoffnungsschimmer für die Königsbrunner: In Überzahl verkürzte Linus Voit auf 4:1. Fortan war der EHC am Drücker, vergab aber auch die besten Chancen, um weiter ran zu kommen. "Da hätte es auch nur noch 4:3 stehen können", bilanzierte Becher nach der Partie. Doch stattdessen gelang den Gastgebern der Treffer zum 5:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt fühlte sich mancher Königsbrunner Anhänger an die Heimpartie gegen Amberg erinnert. Auch da hatte der EHC deutlich mehr vom Spiel, verlor aber am Ende mit 8:1.

Mit dem Vier-Tore-Rückstand ging es in den Schlussabschnitt. "Da fällt es auch schwer, sich nochmals zu motivieren", gab Coach Becher unumwunden zu. Zudem merkte man den Brunnenstädtern auch den Kräfteverschleiß an, was Andreas Becher jedoch nicht als Ausrede gelten ließ: "Denn dieses Problem haben gerade alle."

Dem EHC Königsbrunn fehlt die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss

Mit drei weiteren Treffern im letzten Spielabschnitt machten die Schweinfurter das "Amberg Deja-vu" für die Königsbrunner komplett. "Wir haben heute spielerisch wieder besser agiert. Schweinfurt hat die Chancen, die sie bekamen, genutzt. Das ist eine Qualität, die uns gerade fehlt."

Der EHC tritt somit tabellarisch weiter auf der Stelle und muss sehen, dass die Abschlussschwäche endlich behoben wird. Mit Jason Lavalleé hatten die Königsbrunner einen solchen Spieler im Try-Out, der nun beim Ligakontrahenten Schongau fleißig Punkte sammelt, während Königsbrunn sich am Ende für Hayden Trupp entschied, der bislang nur halb so viele Punkte erzielen konnte.