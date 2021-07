Königsbrunn

07:00 Uhr

Königsbrunner SPD-Fraktion fordert sicheren Zugang zum Ilsesee

Die SPD-Fraktion hat vorgeschlagen, am Ilsesee einen Zugang für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Die Verwaltung will nun prüfen, ob ein Handlauf von der Verkehrssicherungspflicht der Stadt ausgenommen ist.

Plus Die SPD-Fraktion will den Ilsesee für Menschen mit Behinderungen leichter zugänglich machen. Doch der Antrag könnte an einer Haftungsfrage scheitern.

Von Hermann Schmid

Der Bund der Selbstständigen (BdS) will ein Mehrwegsystem für die Außer-Haus-Gastronomie in Königsbrunn etablieren. Wie in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich wurde, unterstützt die Stadt das Projekt. Grundsätzlich positiv sehen die Räte auch einen Antrag der Freien Wähler für mehr Defibrillatoren im Stadtgebiet. Die Geräte können bei schnellem Einsatz dazu beitragen, einen plötzlichen Herztod zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen