Königsbrunner Simon Dumberger gewinnt Europäischen Schülerwettbewerb

Plus Simon Dumberger aus Königsbrunn gewinnt mit einem Bild, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet, beim Europäischen Wettbewerb den Bundespreis.

Mit viel Kreativität hat Simon Dumberger aus Königsbrunn das alte und das neue Europa verbunden: Unter dem Motto "Mona Lisa 2.0 trifft auf Beethoven 3.0" malte der 13-Jährige ein Bild, das jetzt beim europäischen Schülerwettbewerb gewann.