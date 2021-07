Königsbrunner Tänzer zeigen beim Königscup ihr Können

Nach Video-Wettbewerben und Online-Veranstaltungen können die Tänzer der Tanzgalerie Kuschill beim Königscup vor Zuschauern auf der Bühne ihr Können zeigen.

Seit wenigen Wochen findet wieder Präsenzunterricht in der Tanzgalerie Kuschill statt. Und nun steht das größte von der Tanzschule organisierte Turnier an: Am Sonntag, 18. Juli, können die Nachwuchstalente auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen beim Open Air Event "Königscup 2021", und zwar von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Mittelschule Süd in Königsbrunn (Römerallee 1).



Bei dem Breitensporttanzturnier sind Teilnehmer aus ganz Bayern in den Bereichen Hip Hop, Breakdance, Streetdance, Showtanz und Standard und Latein am Start. Die amtierende Miss Augsburg, Anne-Cathrine Kramer, wird beim Turnier eine Autogrammstunde geben und die Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln.

Tanzturnier Königscup findet in zwei Blöcken statt

Um die Hygienemaßnahmen berücksichtigen zu können, findet das Turnier in zwei Blöcken statt. Vormittags tanzen die Minis und Junioren und nachmittags treten die Kids und Adults an. Karten können sowohl für einen Block, wie auch für den ganzen Tag erworben werden unter info@tanzgalerie-kuschill.de (AZ)