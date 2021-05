Königsbrunn

Königsbrunnerin verwandelt alte Garage in eine Galerie

Ute Kochinke hat große Pläne: Ihre ehemalige Garage will sie künftig als Galerie "Die Kunstkiste" Königsbrunner Künstlern anbieten.

Was sie nun mit ihrem Projekt "Die Kunstkiste" vorhat.

Von Andrea Collisi

Eigentlich habe sie schon ihr Leben lang gemalt, sagt Ute Kochinke. Ihre Mutter, bei der Augsburger Puppenkiste arbeitend, habe diese Liebe gefördert. Darum hat sich die Königsbrunnerin entschlossen, ihre Garage zu einer Galerie umzufunktionieren. "Die Kunstkiste" nennt sie ihr Projekt. Damit hat sie einiges vor.

