Königsbrunns Büchereileiterin verabschiedet sich

Plus Seit 2015 leitet Kathrin Jörg die Königsbrunner Stadtbücherei, jetzt geht sie in den Ruhestand. Ihre Leidenschaft fürs Lesen begleitet sie seit der Kindheit.

Ein bisschen Wehmut und ganz viel Stolz schwingt mit, wenn Kathrin Jörg auf das Ende ihrer Zeit als Leiterin der Königsbrunner Stadtbücherei blickt. Mit viel Engagement hat die 62-Jährige 2015 das Amt übernommen und ihren Teil dazu beigetragen, die Bibliothek zukunftsfähig aufzustellen. Diese Aufgabe sieht sie als erfüllt an: Gesteigerte Ausleihezahlen, viele gut besuchte Veranstaltungen und "ein tolles Team" übergibt sie an ihre Nachfolgerin Hildegard Häfele. Ein besonderes Anliegen war ihr immer die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.