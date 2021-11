Königsbrunn

18:28 Uhr

Königsbrunns Prinzenpaare hoffen auf einen echten Fasching

Plus Der CCK Fantasia hofft, dass der Fasching in diesem Jahr zumindest ein bisschen gefeiert werden kann. Dafür haben die Verantwortlichen sich viele Gedanken gemacht.

Von Adrian Bauer

Zumindest ein paar Dinge waren wieder wie in früheren Jahren: Am 11.11. um 11.11 Uhr übergibt Bürgermeister Franz Feigl die Rathausschlüssel in Königsbrunn an den CCK Fantasia. Ein Erwachsenen- und ein Kindeprinzenpaar nehmen sie entgegen, CCK-Präsident Jürgen Langhammer und Vorsitzender Dieter Schwab stimmen die Besucher auf die Saison ein und stellen das Motto vor. Die Prinzen stimmen mit den Besuchern den CCK-Schlachtruf an. Doch auch in diesem Jahr bremst die Pandemie das Faschingsfeuer: Die Schlüsselübergabe findet im Freien vor wenigen geladenen Gästen statt und nicht wie sonst im voll besetzten Rathaus-Foyer. Eine Prognose für die heiße Phase der Saison ist noch unmöglich. Doch beim CCK trainiert man weiter und will sich nicht entmutigen lassen.

