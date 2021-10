Königsbrunn

Königsbrunns neuer Wohnkomplex bekommt auch günstige Wohnungen

So soll das neue Gebäude an der alten B17 in Königsbrunn aussehen. 15 Prozent der Wohnungen werden als bezahlbarer Wohnraum erstellt.

Das neue Wohnbauprojekt an der Ilsesee-Kreuzung in Königsbrunn bekommt einen Anteil an geförderten Mietwohnungen. Augsburg fordert von Bauwerbern aber deutlich mehr.

Von Adrian Bauer

Der geplante Neubau eines Wohnkomplexes an einer der meistbefahrenen Kreuzungen in Königsbrunn hat den Stadtrat beschäftigt: Dabei ging es vor allem um die Frage, welche Auflagen man dem Investor, der Firma Haseitl aus Schongau, für das Projekt machen soll. Bei der ersten Diskussion im Bauausschuss ging es unter anderem um sogenannte EOF-Wohnungen mit bezahlbaren Mieten. Jetzt hat sich der Stadtrat auf einen Anteil geeinigt, der aber weit unter dem liegt, was die Stadt Augsburg von Bauwerbern fordert. 80 neue Wohnungen möchte die Firma Haseitl an der Kreuzung der alten B17 und der Augsburger Straße errichten. Nach dem Beschluss des Stadtrats müssen nun 15 Prozent davon nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung (EOF) errichtet werden. Anders als zunächst im Bauausschuss gefordert, werden diese Wohnungen aber nicht über den ganzen Komplex verteilt, sondern gemeinsam in einem Teilbereich des terrassenförmig abgestuften Baukörpers errichtet. Eine andere Bauweise sei nach den Förderrichtlinien nicht zulässig. SPD und Grüne fordern 30 Prozent geförderte Wohnungen in Königsbrunn Nicolai Abt ( SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, einen Anteil von 30 Prozent vorzuschreiben und sich damit dem System der Stadt Augsburg anzuschließen. Durch solche Maßnahmen könne man nicht nur mehr Familien helfen, die sich trotz einer Arbeitsstelle keine neue Mietwohnung mehr leisten können, sondern gewinne auch Einfluss auf die Entwicklung der Grundstückspreise. Damit das Bauprojekt rentabel bleibe, könne man als Ausgleich gerne eine verdichtete Bebauung erlauben. Ähnlich äußerte sich Doris Lurz (Grüne): Es sei sinnvoll, im Großraum Augsburg für gleiche Verhältnisse zu sorgen. Bürgermeister Franz Feigl sagte, es liege ein Kompromissvorschlag mit einem 20-Prozent-Anteil auf dem Tisch. Im Gegenzug komme man dem Investor an anderen Stellen der Planung entgegen. Bei höheren Forderungen sei der Bau wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll darstellbar. Helmut Schuler (Freie Wähler) sagte, seine Fraktion könne mit diesem Vorschlag leben. Nicolai Abt warnte davor, damit einen Präzedenzfall zu schaffen: "Wir sagen damit allen Investoren: Kommt zu uns, hier ist es viel einfacher, mehr Profit zu erwirtschaften." Alexander Leupolz sagte, man habe bereits lange mit der Firma verhandelt und sei zu dem Kompromiss mit den 15 Prozent gekommen. Daran solle man sich halten und stattdessen keine weiteren Kompromisse bei der Dichte der Bebauung mehr machen. Damit komme man dem Investor entgegen und gebe klare Eckdaten für die weitere Planung. Stadtrat Königsbrunn macht keine Zugeständnisse bei der Tiefgarage In der Abstimmung sprachen sich nur die SPD und zwei Stadträtinnen der Grünen für die 30-Prozent-Quote aus. Der Vorschlag mit den 20 Prozent wurde mit 12:14 Stimmen abgewiesen. Letztlich stimmte der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen der SPD-Fraktion der Variante mit dem 15-Prozent-Anteil zu. Lesen Sie dazu auch Königsbrunn Königsbrunn wächst in die Höhe: An der alten B17 sollen 80 Wohnungen entstehen

Königsbrunn Luftbilder zeigen Königsbrunn, wie es vor 50 Jahren aussah Peter Schrehardt, der Geschäftsführer von Haseitl, bat um ein weiteres Entgegenkommen und die Erlaubnis, maximal die Hälfte der Stellplätze für die EOF-Wohnungen oberirdisch unterbringen zu dürfen, was im Vergleich zur Tiefgarage deutlich günstiger wäre. Die Bindung der EOF-Wohnungen laufe über 40 Jahre, sagte Schrehardt. Angesichts der Mobilitätswende werde eine derart große Tiefgarage in einigen Jahren ohnehin nicht mehr gebraucht. Man komme an die Grenze des wirtschaftlich darstellbaren, baue ein Energieeffizienzhaus und könne nicht mehr viele Zugeständnisse machen. Darauf ließen sich die Stadträte aber nicht ein. "Bei einer EOF-Quote von 30 Prozent hätten wir über weitere Zugeständnisse reden können. Bei 15 Prozent aber nicht", sagte Doris Lurz. Nur sieben der 26 anwesenden Stadträte stimmten für ein weiteres Entgegenkommen an den Investor. Auf dieser Basis können nun die weiteren Planungen für das Gebäude vorangetrieben werden. Auch Überlegungen für ein zusätzliches Stockwerk wurden zu den Akten gelegt. Das Bauwerk soll an der Ecke Augsburger Straße/alte B17 maximal acht Stockwerke hoch werden.

