Königsbrunn

vor 20 Min.

Königsbrunns neues Baugebiet bekommt einen Park und Klimabäume

Plus Das neue Baugebiet in Königsbrunn hat den nächsten Schritt genommen. Der Bauausschuss hat die Planungen für die Grünordnung angenommen. Wie das Gebiet gestaltet wird.

Von Adrian Bauer

Mit Straßen und Bauplätzen allein ist es bei der Planung eines neuen Baugebietes nicht getan: Die Kommunen brauchen auch eine detaillierte Vorstellung davon, welche Bäume am Straßenrand wachsen sollen und wo öffentliche Grünflächen angeordnet werden. Das neue Baugebiet am östlichen Stadtrand in Königsbrunn bekommt dabei einen schmalen, aber sehr abwechslungsreichen Park und einen Mix aus einheimischen und klimafesten Baumarten. Im Königsbrunner Bauausschuss kamen die Pläne gut an. Bei den Regenrückhaltebecken schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

