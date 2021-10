Königsbrunn

Kommt 2022 der Beach-Sommer zurück nach Königsbrunn?

Plus Im Sommer mit den Füßen im Sand auf Liegestühlen sitzen oder Beachvolleyball spielen. In Königsbrunns Zentrum könnte das im nächsten Sommer wieder möglich sein.

Von Adrian Bauer

Diese Diskussion im Königsbrunner Stadtrat kam mit einiger Verspätung zustande: Die Freien Wähler hatten beantragt, für die Sommerferien ein Angebot für "kreative Beachplätze" zu schaffen. Doch weil die Tagesordnung der Sitzung vor der Sommerpause so voll mit wichtigen Zukunftsthemen war, blieb für das Thema keine Zeit mehr. Und im Oktober ist es mit warmen Temperaturen nicht mehr so weit her, dass man mit den Füßen im Sand einen Fruchtsaft trinken oder Beachvolleyball spielen möchte. Doch 2022 soll der Königsbrunner Beach-Sommer zurückkehren.

