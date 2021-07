Konflikte am Kneipp-Becken: Wenn die Sinne überstrapaziert sind

Plus Im Königsbrunner Park der Sinne treffen Erholungssuchende auf energiegeladene Kinder. Das Kneipp-Becken wird zum Planschbecken. Ein Konflikt zweier Welten.

Wayne Rooney, etwa 1,40 Meter groß, patrouilliert im Schatten über den Fußpfad. Der kleine Junge im Fußballtrikot schreitet barfuß über Rindenmulch und Kieselsteine. Ein Mädchen, selbe Größe, selbes Alter, ruft ihn auf Arabisch. Rooney steigt zu dem Mädchen ins Kneipp-Becken. Er blickt kurz herüber zu zwei älteren Damen, die gerade am Handlauf die Treppen ins Becken heruntersteigen. Dann jagt er dem Mädchen hinterher. Wasser spritzt, die Damen verharren an der Treppe. Sie entscheiden sich, erst mal nicht ins Becken zu steigen.