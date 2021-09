Kultur: Silvano Tuiach überzeugt in Königsbrunn schon in der Aufwärmphase

Plus Nach der Corona-Pause startet der Kulturverein KliK mit einem Gastspiel von Silvano Tuiach. Das Königsbrunner Publikum freut sich schon über den behutsamen Einstieg.

Wie ein guter alter Bekannter, den man länger nicht mehr gesehen hat, steht er vor rund 100 Besuchern auf der Bühne des evangelischen Gemeindezentrums in Königsbrunn: Geisterfahrer Silvano Tuiach muss sich erst einmal wieder "warm spielen". Für das Publikum und das Organisationsteam vom Kulturverein KliK war es nach langer Pause eine erfreuliche Rückkehr ins kulturelle Leben in der Stadt.