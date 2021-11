Kulturpreise für einen Heimatforscher und eine Musikerin für das Leben

Plus Dr. Eberhard Pfeuffer und Monika Galkin, die beiden Preisträger 2019, bekommen im festlichen Rahmen ihre Auszeichnung. Auch die Königsbrunner genießen diesen lang ersehnten Festakt.

Endlich war es so weit. Zweimal war die festliche Übergabe des Kulturpreises 2019 l pandemiebedingt verschoben worden. Die beiden Ausgezeichneten Dr. Eberhard Pfeuffer (Kulturpreis) und Monika Galkin (Anerkennungspreis) hatten auf diesen Moment gewartet und mit ihnen viele Königsbrunner.