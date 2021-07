Königsbrunn

18:00 Uhr

Kunst für die Königsbrunner Endhaltestelle der neuen Straßenbahn?

Plus Gegen schnelle Entscheidungen in zwei ganz unterschiedlichen Bereichen haben sich die Königsbrunner Stadträte am Dienstagabend entschieden.

Von Hermann Schmid

Gründlichkeit vor Eile heißt es in der Frage, ob im Umfeld der Straßenbahn-Endhaltestelle in Königsbrunn ein neues Kunstwerk aufgestellt werden soll.



Bürgermeister Franz Feigl berichtete im Hauptausschuss, die Idee dazu sei kurzfristig in einem Gespräch mit Stadtwerke-Chef Walter Casazza entstanden. Im Rathaus habe man spontan die Idee entwickelt, dort eine Figur von Josef Lang zu platzieren. Im Zentrum Königsbrunns stehen schon einige Holzskulpturen des Künstlers aus Denklingen, dessen Werke zurzeit auch in Oberschönenfeld zu sehen sind. "Weil wir so viele haben und so lange schon, werden die mit Königsbrunn verbunden", fand Kulturreferentin Marion Kehlenbach ( CSU).

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

