Königsbrunn

vor 27 Min.

Lärm, Müll und Hochwasser bewegen die Königsbrunner

Am Königsbrunner Ilsesee quollen im vergangenen Jahr regelmäßig die Abfalleimer über. Dort hat die Stadt reagiert. Doch die Probleme haben sich verlagert.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Königsbrunn bewegt viele Besucher die wiederkehrende Müllproblematik. Gegen Unwetter sieht der Bürgermeister die Stadt gut gerüstet.

Von Elmar Knöchel

Nachdem die Königsbrunner Bürgerversammlung im vergangenen Jahr komplett ausgefallen war, versprach Bürgermeister Franz Feigl diesmal eine im Expresstempo. Eine Tatsache lag Feigl dabei besonders am Herzen - die Parkplatzsituation. Im Jahr 2010 seien in Königsbrunn rund 18.000 Fahrzeuge gemeldet gewesen. Diese Zahl habe im Jahr 2020 bei knapp 24.000 Fahrzeugen gelegen. Im gleichen Zeitraum habe sich die Einwohnerzahl aber nur um 900 Personen erhöht. Das zeige, wie stark die Stadt vom zunehmenden Verkehr belastet sei. Denn allein der Platzbedarf, den diese Fahrzeuge beim Parken verursachten, liege mittlerweile bei mehr als fünf Hektar. Deshalb sei es so wichtig, dass die Stellplatzsatzung der Stadt auch weiterhin konsequent umgesetzt werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen