"Lake Challenge": Jede Seerunde bringt Geld für den gute Zweck

Um Menschen zum Wandern zu motivieren hat Manfred Kager aus Königsbrunn sein Hobby mit einem guten Zweck verknüpft. Dabei stehen Seen im Mittelpunkt.

Wandern liegt nicht nur in Corona-Zeiten voll im Trend. Manfred Kager aus Königsbrunn hat ausgiebige Touren durch Natur und Berge vor fünf Jahren für sich entdeckt. Das Hobby half ihm nicht nur durch eine persönlich und beruflich schwierige Zeit, es brachte ihn auch auf neue Ideen und zu neuen Projekten. Eine dieser Ideen ist die "Lake Challenge", bei der die Teilnehmer zwölf selbst gewählte Seen in Bayern umrunden und kleine Spenden für gute Zwecke entrichten. Dabei wurde zuletzt auch der Königsbrunner Hilfsfonds bedacht. Die zusammengekommene Spendensumme hat den Initiator freudig überrascht.

Ganz neu ist die Idee für die See-Umrundungen nicht. In der Wanderszene ist die "Bavarian Lake Challenge" ein Begriff, bei der Menschen in einem Jahr die größten bayerischen Seen umwandern sollten. "Als der Initiator aufgehört hat, hätte ich das gerne übernommen. Aber nachdem mehrere Anfragen nicht beantwortet wurden, wurde die eigene Seite daraus", sagt Manfred Kager. Mit einigen Mitstreitern hob der 53-jährige Bauleiter die "Lake Challenge Bayern" aus der Taufe und entwarf seine eigenen Regeln. Um die Ehrenurkunde zum Bestehen der Herausforderung zu bekommen, müssen die Teilnehmer in einem Jahr zwölf Seen umrunden und dabei mindestens 333 Kilometer zurücklegen.

Der Starnberger See zählt genauso wie der Ilsesee in Königsbrunn

Wie groß die Seen sind, ist dabei völlig egal: Ammersee oder Starnberger See zählen ebenso wie der Ilsesee oder der Lautersee in Königsbrunn. Wichtig ist nur das Wort "See" im Namen. Das kleinste Gewässer in der Wertung ist der Nadisee in München mit nur 150 Metern Uferlänge. "Das wichtigste Ziel ist aber, Menschen zum gemeinsamen Wandern zu motivieren", sagt Manfred Kager. Den Wunsch nach gemeinsamen Touren machte die Pandemie zunichte, doch die Menschen machten sich dann eben allein oder zu zweit auf den Weg. Zweimal organisierte Kager Gruppenwanderungen mit zehn Teilnehmern. 130 Wanderer haben letztlich die bayerische Seenherausforderung bestanden. Pro See wurde je nach Größe ein Euro oder zehn Cent pro Kilometer gespendet. 7500 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. Die Spitzenleistung war die Umrundung von 250 Seen und 2500 erlaufene Kilometer.

500 Euro aus der Lake Challenge überreichten Susanne Schwarz, Lothar Roser und Manfred Kager an Brigitte Holz (links) und Norbert Krix (Zweiter von rechts) vom Königsbrunner Hilfsfonds. Foto: Bianca Braselmann

Die Teilnehmer durften selbst jeden Monat Vorschläge machen, welche Organisationen bedacht werden sollten: Darunter waren Initiativen wie die Klinik Clowns, die katholischen Dorfhelferinnen im Landkreis Aichach-Friedberg oder der Verein "Ein Herz für Rentner". Die Verwendung für die Restsumme im Spendentopf bestimmte der Initiator selbst: "Als Königsbrunner dachte ich mir, dass das Geld in der Stadt bleiben sollte. Am Hilfsfonds gefällt mir, dass sie dort unbürokratisch helfen, wenn es beim Sozialamt schwierig wird", sagt Manfred Kager. Mit seinen Mitstreitern Susanne Schwarz und Lothar Roser überreichte er 500 Euro an Brigitte Holz und Norbert Krix vom Hilfsfonds.

Neue Herausforderung: 33 Seen in maximal 99 Tagen

Manfred Kager freut sich auf mehr gemeinsame Wandererlebnisse im Sommer und ist optimistisch, dass die Pandemie das Leben im Herbst nicht noch einmal so ausbremst. Die aktuelle Aktion ist zwar erst einmal beendet, doch es gibt schon ein neues Projekt: Ab dem 1. Juli, geht es darum, 33 Seen in 33, 66 oder 99 Tagen zu umrunden. Die Herausforderung läuft bis zum Ende des Jahres, danach gibt es wieder eine neue Lake Challenge. Zudem hofft Manfred Kager, das 2022 auch seine zweite Wanderaktion, der Dreikönigsmarsch um den Starnberger See, wieder stattfinden kann. Normalerweise beteiligen sich jeden Januar 333 Wanderer an dem Marsch, in diesem Jahr reicht es wohl nur Touren mit deutlich weniger Teilnehmern im Sommer.

Den Spaß an der Bewegung in der frischen Luft lässt sich Kager aber nicht nehmen. Seit seinem Start 2017 ist er richtig auf den Geschmack gekommen und beteiligt sich an Wanderungen über 50 oder 100 Kilometer in zwölf beziehungsweise 24 Stunden. Er hat den Zugspitz-Ultratrail geschafft, ebenso wie die Umrundung des Königssees mit 35 Kilometern und 2500 Höhenmetern in einem Tag und er ist mit dem Fahrrad die Donau entlang von Passau nach Wien gefahren - 325 Kilometer ebenfalls in einem Tag. "Ich bin mittags in Passau losgefahren und war nach 23 Stunden und 52 Minuten im Ziel am Prater in Wien", sagt Kager.

Manfred Kager geht manchmal auch im Affenkostüm auf Tour

Neben den Seenrunden hat er sich noch einige andere Ziele gesetzt. Auf dem Rad schwebt ihm eine zweite 24-Stunden-Tour nach Wien oder eine Fahrt vom Brenner nach Venedig vor. Wandertechnisch reizt ihn eine weitere Königssee-Umrundung mit Besteigung der Watzmann-Ostwand: "Das ist für viele schon alleine eine Tagestour." Für ihn bleibt sein Hobby neben der sportlichen Herausforderung vor allem eine Gaudi. Einige Touren, zum Beispiel auf Sylt, unternimmt er in einem Affenkostüm: "Das hat mir den Spitznamen "Der Affe von Sylt" eingebracht", sagt er und grinst. Das gute Gefühl des gemeinsamen Wanderns möchte er in diesem Jahr auch wieder mit vielen Menschen teilen.

In einer vorherigen Version war der 1. Juni als Start für die neue Seen-Aufgabe angegeben. Richtig ist aber der 1. Juli. Wir haben diesen Fehler korrigiert.

