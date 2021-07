Lastwagenfahrer rammt Überquerungshilfe in Königsbrunn

Ein 85-Jähriger Fahrer übersieht am Königsbrunner Ilsesee eine Querungshilfe für Fußgänger und rammt diese. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 5000 Euro.

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag eine Querungshilfe für Fußgänger am Königsbrunner Ilsesee gerammt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 12.30 Uhr. Der 85-jährige Fahrer war auf der Lechstraße in westlicher Richtung unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes am Ilsesee eine Überquerungshilfe übersah.

Nach eigenen Angaben wurde er von der Sonne geblendet und hatte deshalb die Insel nicht gesehen. Der Mann überfuhr diese und beschädigt die darauf befindlichen Verkehrszeichen. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf rund 5000 Euro.

