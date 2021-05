Lieferdienst-Fahrer rammt Baum und belügt Polizei und Chefin

Der Fahrer eines Lieferdienstes erklärt den Schaden an seinem Auto mit einer Unfallflucht. Doch als Polizisten den Unfallort inspizieren, ergibt sich ein anderes Bild.

Der Fahrer eines Lieferdienstes hat mit seinem Dienstauto einen Baum gerammt und dann versucht, die Schuld einem großen Unbekannten in die Schuhe zu schieben. Wie die Polizei berichtet, hatte der 22-Jährige seiner Chefin gesagt, dass das Auto angefahren worden sei, als er am Donnerstag gegen 18 Uhr eine Bestellung in der Landsberger Straße in Königsbrunn auslieferte. Als er zurückkam, habe er den Schaden am Heck entdeckt, vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Sachschaden wurde mit 6000 Euro angegeben.

Doch als Polizisten den Unfallort besuchten, flog die Lüge schnell auf: Ein Zeuge hatte gesehen, wie der Lieferfahrer selbst sein Auto gegen einen Baum setzte. Auch an dem Gewächs zeigten sich deutliche Unfallspuren. Der Mann hat nicht nur Ärger mit seiner Chefin am Hals, sondern auch noch eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat. (adi)

Lesen Sie auch: