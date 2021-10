Linie 3: Das Königsbrunner Jahrhundertprojekt kommt immer mehr in Fahrt

Ab November sind erste Testfahrten auf der neuen Linie 3 zwischen Haunstetten und Königsbrunn geplant. Wie diese ablaufen und was die neue Straßenbahn-Strecke ausmacht.

Rund 52 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Augsburg in die Schienenverbindung der beiden Nachbarstädte Königsbrunn und Augsburg. Seit zwei Jahren wird an der 4,6 Kilometer langen Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn gebaut. Nun geht das Jahrhundertprojekt auf die Zielgerade. Viele Details zur neuen Strecke sind jetzt offiziell.

Geplant ist, dass der Streckenabschnitt nach Königsbrunn von der Tram in der Regel im 15-Minuten-Takt befahren wird, am Wochenende in der Nebenverkehrszeit alle 20 beziehungsweise 30 Minuten. Die Linie, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke, der Städte und dem Landkreis Augsburg, verläuft von der bisherigen Endhaltestelle Haunstetten West P&R bis zum ZOB im Zentrum Königsbrunns. Ein großer Teil der Strecke, zwischen der Haltestelle Brunnenzentrum und der Königsallee, wird nach Absprache mit den Grundstückseigentümern mit Lärmschutzwänden ausgestattet. Die Arbeiten dort sind bereits weitestgehend abgeschlossen. Nachgebessert wird noch an den Querungen der Trasse an der Königsallee und der Augsburger Straße, nachdem Anwohner deutlich mehr Fahrgeräusche des Straßenverkehrs moniert hatten.

Linie 3 nach Königsbrunn: Haltestellen im besonderen Design

Neben zwei bestehenden Haltestellen wurden sechs barrierefreie Haltestellen neu angelegt: Mindelheimer Straße, Augsburger Straße (ehemalige Bezeichnung "Brunnenzentrum"), Guldenstraße und Bereitschaftspolizei. Mit der Brahmsstraße und Haunstetten Südwest (ehemals "Schulzentrum") kommen auch im Augsburger Teil zwei weitere Haltestellen hinzu. Die neuen Fahrgastunterstände sind im gleichen Design wie die "Haltestelle der Zukunft" an der Hochschule Augsburg gestaltet. Dank eines Bodenleitsystem können sich auch blinde und sehbehinderte Menschen orientieren. Die neuen Haltestellen sind nach Auskunft der Stadtwerke fast fertig.

In Königsbrunn wird neben der Gleisstrasse auch das Umfeld einiger Haltestellen umgestaltet. In der kommenden Woche gibt es an der Haltestelle Augsburger Straße eine kleine Einweihungszeremonie. Als Ergänzung zur Haltestelle hat die Stadt Königsbrunn dort neue Stellplätze für Fahrräder und Autos sowie Lademöglichkeiten für E-Autos geschaffen. An der Haltestelle Guldenstraße entsteht ein kleiner Platz mit Bäumen, weiteren Fahrradständern und Sitzbänken. Mittelfristig soll gegenüber auf dem ehemaligen Hochtief-Gelände ein Pendlerparkplatz entstehen. Dort laufen aber weiterhin Verhandlungen mit der Firma Globus, der das Areal gehört. Die Gestaltung der Wendeschleife am Königsbrunner Zentrum wird erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen. Die Fläche soll mit kleinen Hügeln und Springbrunnen attraktiv gestaltet werden.

Straßenbahn fährt an 80 Hainbuchen und Amberbäumen vorbei

Entlang der Gleise werden zudem Bäume gepflanzt. In Abstimmung mit dem Amt für Grünordnung der Stadt Augsburg und der Unteren Naturschutzbehörde wachsen dort künftig 80 Hainbuchen und Amberbäume Sie sind nach Auskunft der Stadtwerke besonders klimaresistent und haben schmale Baumkronen, damit sie weder die Sicht beeinträchtigen, noch über die Gleise hinausragen. Gleichzeitig leiste jeder einzelne Baum einen Beitrag zur Luftreinhaltung.

Auch die so genannte Fahrleitungsanlage für den Betrieb der Straßenbahnen mit 100 Prozent Ökostrom ist betriebsbereit. Insgesamt wurden rund elf Kilometer Oberleitungen über die Strecke gespannt. Ab Montag, 25. Oktober, stehen diese auch unter Strom, sodass die ersten Probefahrten beginnen könnten. Einen genauen Starttermin dafür gibt es aber noch nicht. Die Straßenbahnen der Stadtwerke fahren klimaneutral. Nach einer Rechnung der Stadtwerke spart die neue Linie 3 bei rund 10.000 Fahrgästen pro Tag rund 16,8 Millionen Auto-Kilometer pro Jahr – das entspricht rund 3700 Tonnen Kohlendioxid.

Mitte Dezember startet der offizielle Betrieb der Linie 3

Nach Probefahrten, technischen Abnahmen und Schulungsfahrten werden im Dezember 2021 die ersten Straßenbahnen rollen. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember fährt die neue Linie zum ersten Mal mit Fahrgästen zwischen Augsburg und Königsbrunn. Die Fahrtzeit von Kö zu Kö, also vom Augsburger Königsplatz nach Königsbrunn, beträgt 30 Minuten.

Die Verlängerung der Linie 3 in den südlichen Landkreis Augsburg ist übrigens ein Teil des Projekts Mobilitätsdrehscheibe. Mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren die Stadtwerke mit Bund und Land in den Ausbau des Nahverkehrs. Zum Gesamtprojekt gehört die 2010 fertiggestellte Linie 6, die geplante Verlängerung der Linie 1 nach Hochzoll, der neue Königsplatz und die Verlängerung der Linie 3. Herzstück ist der Hauptbahnhof mit der geplanten Eröffnung 2023 und die Straßenbahnlinie 5, für die das Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Schwaben noch läuft.