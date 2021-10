Königsbrunn

11:53 Uhr

Long-Covid-Patient: "Was ich erlebt habe, wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind"

Plus Günther Friemel aus Königsbrunn erkrankte vor fast einem Jahr an Corona. Er warnt davor, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen.

Von Maximilian Czysz

Steigende Inzidenzzahlen im Augsburger Land, ein Corona-Ausbruch an einer Königsbrunner Grundschule: Die aktuelle Entwicklung besorgt Günther Friemel. Er war vor fast genau einem Jahr schwer an Corona erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damals knapp unter 200. Am Mittwoch betrug der Wert 200,5. Nach seinen dramatischen Corona-Monaten kann Günther Friemel nicht verstehen, dass angesichts der hohen Inzidenzzahlen über neue Lockerungen diskutiert wird. Friemel: "Es ist noch nicht zu Ende." Es sei sicherlich schwierig, "den Menschen wieder Grenzen aufzuzwingen", aber es dürften nicht die Augen vor der Gefahr verschlossen werden.

