Königsbrunn

17:41 Uhr

Long Covid: Wie sich Günther Friemel seit Monaten zurück ins Leben kämpft

Plus Günther Friemel aus Königsbrunn erkrankte schwer an Corona. Ärzte räumten ihm kaum Überlebenschancen ein. Seit acht Monaten arbeitet der 73-Jährige daran, wieder nach Hause zu dürfen.

Von Maximilian Czysz

Sein Lebensumfeld hat sich von einem Tag auf den anderen verändert. Anfang Dezember 2020 brach Günther Friemel aus Königsbrunn zusammen. Die Diagnose: Covid-19. Der 73-Jährige sah sich im Traum schon aufgebahrt in einer Kapelle liegen. Er hatte unglaubliche Schmerzen. "Es war die Hölle auf Erden", sagt der ehemalige Mitarbeiter eines Versicherungsmaklers. Die Ärzte gaben ihm kaum eine Überlebenschance. Seit acht Monaten kämpft er sich zurück ins Leben. "Ich möchte noch ein wenig mitspielen auf dieser Welt", sagt Friemel im Telefon-Interview. Dafür trainiert er jeden Tag in der Reha-Klinik in Ichenhausen.

