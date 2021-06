Königsbrunn

vor 28 Min.

Lustiger Auftakt für den "Sommer im Park" in Königsbrunn

Plus Mit einem Theaterstück für Kinder beginnt der „Sommer im Park“ in Königsbrunn. Das Team des Klexs-Theaters entführt die Besucher in eine Märchenwelt.

Von Sabine Hämmer

Herrlicher Sonnenschein, ein sanftes Lüftchen uns leuchtende Mohnblumen im Blumenbeet des Leseparks am Mercateum in Königsbrunn sorgten am Sonntag Nachmittag für das passende Ambiente für ein märchenhaftes Theaterstück. Zur Aufführung kam „Das Einhorn Adelmar“ eine musikalisch-szenische Lesung von Gabriele Beier. Nach der Geschichten-Wanderung am Vortag war es die erste Veranstaltung des "Sommer im Park" im Lesepark selbst.

