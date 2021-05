Mädchen stopfen sich in Königsbrunn die Taschen mit Kosmetik voll

Zwei zwölfjährige Mädchen haben in einer Drogerie in Königsbrunn Kosmetikartikel gestohlen. Ertappt wurden sie, als sie für einen zweiten Beutezug zurückkamen.

Zwei zwölfjährige Mädchen haben in einer Königsbrunner Drogerie Kosmetik im Wert von insgesamt 170 Euro gestohlen. Ertappt wurden sie, als sie einen Tag nach einem erfolgreichen Beutezug noch einmal zuschlagen wollten.

Wie die Polizei berichtet, waren die Kinder am Dienstag jeweils gegen 17 und 18 Uhr in dem Geschäft, nahmen Artikel aus ihren Verpackungen und steckten sie ein. Die leeren Hüllen ließen sie zurück, was die Mitarbeiterinnen am Abend bemerkten. So achtete das Personal am nächsten Tag besonders auf verdächtige Aktivitäten. So wurden die Mädchen schnell entdeckt, als sie gegen 16.10 Uhr versuchten, die erfolgreiche Diebstahlsmasche vom Vortag noch ein drittes Mal durchzuziehen.

Ladendiebstahl in Königsbrunn: Eltern gaben Diebesgut wieder zurück

Die Angestellten verständigten die Polizei, und die Mädchen gestanden im Beisein ihrer Eltern die Diebstähle. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Kinder bei ihrer ersten Diebestour nur kleine Mengen eingesteckt und die Lage ausgekundschaftet. Den deutlich größeren Teil der Beute wollten sie am zweiten Tag machen.

Das Diebesgut mussten sie wieder abgeben. Die Eltern hatten nach dem Anruf der Polizei auch die Ergebnisse der ersten Tour entdeckt und brachten sie zurück. Weil beide Mädchen wegen ihres Alters noch strafunmündig sind, droht ihnen kein Gerichtsverfahren für ihre Taten. (AZ)

