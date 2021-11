Mann raucht auf dem Europaplatz in Königsbrunn einen Joint

Mitten auf dem Europaplatz in Königsbrunn hat sich ein Mann einen Joint angezündet. Schlecht für ihn, dass er das vor den Augen eines Zivilpolizisten tat.

Ein Mann hat mitten auf dem Europaplatz in Königsbrunn einen Joint geraucht und wurde dabei von der Polizei erwischt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 26-Jähriger am Freitag um 13.15 Uhr eine auffällige selbstgedrehte Zigarette angezündet. Auf dem zentralen Platz in Königsbrunn war zu diesem Zeitpunkt auch ein Zivilbeamter der Polizeiinspektion Bobingen unterwegs. Als der Zigarettenrauch dann auch noch nach Marihuana roch, kontrollierte der Beamte den 26-Jährigen.

Dabei fand sich neben dem Joint bei dem Mann auch noch ein Tütchen mit einer kleinen Menge Marihuana. "Warum sich der Mann am helllichten Tag auf einem belebten Platz zum Drogenkonsum entschloss, konnte nicht geklärt werden", heißt es im Polizeibericht. (AZ)