Mann wollte offenbar größeren Ladendiebstahl vorbereiten

Ein Ladendetektiv machte in einem Königsbrunner Verbrauchermarkt eine sonderbare Beobachtung.

Der Kaufhausdetektiv eines großen Verbrauchermarkts in der Germanenstraße beachtete am Mittwochnachmittag einen Mann, der zahlreiche Elektroartikel aus der Verpackung entnahm und die Diebstahlssicherungen entfernte. Die Waren hatten laut Polizei einen Wert von rund 750 Euro. Anschließend steckte er die Ware in eine Tasche, welche ebenfalls in dem Geschäft verkauft wird.

Elektroartikel werden im Geschäft versteckt

Mit der Tasche ging der Mann allerdings nicht zur Kasse, sondern versteckte sie in einem Stapel Grillkohle. Danach begab er sich zum Ausgang. Die Polizei mutmaßt, dass der Täter oder ein Komplize vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekommen wäre, um die Tasche aus dem Geschäft zu bringen.

Der Detektiv stellte den 38-jährigen Mann am Ausgang zur Rede und verständigte die Polizei.

