Mehr Straßenbahnen und eine Sperrung für Radler in Königsbrunn

Ab Dienstag fahren häufiger Straßenbahnen auf der Trasse der Linie 3 durch Königsbrunn. Radfahrer müssen an der Augsburger Straße mit einer Sperrung leben.

Im Verkehr ändert sich derzeit einiges in Königsbrunn. Der Start der Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn rückt einen weiteren Schritt näher. Auch für Autos und Radfahrer steht eine weitere Neuerung an. Derzeit müssen sie aber noch mit Sperrungen im Norden der Stadt leben.

Die Stadtwerke Augsburg haben am Dienstag mitgeteilt, dass auf der Trasse der Linie 3 bald mehr los sein wird. Die fast 400 Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer bekommen ab Dienstag bis kurz vor dem Start am 12. Dezember ihre Schulung auf der 4,6 Kilometer langen neuen Strecke. Jeden Tag finden jeweils zwei Schulungsfahrten statt, an denen jeweils zehn Angestellte teilnehmen und auf die Eigenheiten des Abschnitts hingewiesen werden. „Zuerst schauen wir uns die Strecke im theoretischen Teil gemeinsam an. Gibt es beispielsweise Bahnübergänge in der Nähe von Schulen, bei denen besondere Vorsicht geboten ist“, sagt Robert Kratzsch, Fahrlehrer und Ausbildungsleiter der Stadtwerke. Neben dem Kennenlernen der Strecke geht es auch um Sicherheitsaspekte, wie die Evakuierung von Zügen und Gefahrenbremsungen aus hoher Geschwindigkeit.

Entlang der Strecke erledigt die Stadt noch diverse Bauarbeiten. Das betrifft derzeit beispielsweise die Radfahrer entlang der Augsburger Straße. Dort ist ein Abschnitt des Radweges im Grünstreifen gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten am Gehweg, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Sperrung soll noch etwa zwei Wochen andauern.

Kurz vor der Fertigstellung steht dagegen der Ausbau der Guldenstraße: Am Donnerstagnachmittag wird der nördliche Teil bei einer Feierstunde seiner Bestimmung übergeben. Ab wann der Verkehr genau wieder rollen kann, steht noch nicht fest. (adi)