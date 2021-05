Königsbrunn/Mering

vor 2 Min.

Kommt ein Bushalt für Pendler in Mering St. Afra?

Plus Für zahlreiche Königsbrunner beginnt der tägliche Weg zur Arbeit mit der Fahrt zum Zug nach Mering. Jetzt setzt sich der Gemeinderat dort für eine Verbesserung ein.

Jeden Werktag zieht in der Frühe eine Blechkarawane von Königsbrunn in Richtung Mering. Zahlreiche Pendler fahren mit ihren Autos zum Bahnhalt St. Afra und steigen dort in den Zug nach München. Andere nutzen die Buslinie 100, die sie zum Meringer Bahnhof bringt. Anfragen, ob der Bus nicht auch den Haltepunkt St. Afra ansteuern könnte, gab es in der Vergangenheit einige. Nun macht der Meringer Gemeinderat im Zuge einer Resolution für die Zukunft des Bahnverkehrs am Ort einen neuen Anlauf. Die Initiatoren von der SPD haben gute Argumente für die neue Bushaltestelle. Beim AVV sieht man das Vorhaben allerdings skeptisch.

