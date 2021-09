Ministerin Trautner hilft bei der Königsbrunner Tafel mit

Plus Hohen Besuch hatte das Team der Königsbrunner Tafel jetzt: Sozialministerin Trautner half bei der Lebensmittelausgabe. Der Termin kam durch eine Spende zustande.

"Ein bisschen nervös bin ich jetzt doch", räumte Marianne Kowarschick ein, kurz bevor das Auto mit dem Ehrengast vor der Königsbrunner Tafel vorfuhr. Die Leiterin der Lebensmittelausgabe kann zwar sonst wenig erschüttern, eine Ministerin kommt aber trotzdem nicht täglich zu Besuch. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner hatte sich angekündigt, um bei der Lebensmittelausgabe zu helfen.