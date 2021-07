Königsbrunn

Mit diesen Auflagen geht der EHC Königsbrunn in die Saison

Plus Wie viele Zuschauer dürfen in die Halle? Welche Hygieneauflagen sollen gelten? Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn hat die Rahmenbedingungen geklärt.

Von Horst Plate

Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch in der Bayernliga stellte sich für den EHC Königsbrunn zuletzt die Frage, wie es in der kommenden Spielzeit weitergehe. In den vergangenen Wochen sanken die Infektionszahlen rapide, doch ab dem Herbst warnen Experten vor der vierten Infektionswelle. Der Königsbrunner Vorstand führte zuletzt bezüglich Hygienekonzept und Zuschauerbegrenzung Gespräche mit der Stadt. Nun wurden endlich Zahlen genannt, mit denen der Verein für die kommende Spielzeit kalkulieren kann.

