Mobiles Corona-Impfteam kommt nach Königsbrunn

Wegen der großen Nachfrage nach Impfterminen kommt im Januar ein mobiles Impfteam nach Königsbrunn. Wie man sich für die Aktion anmelden kann.

Gute Nachrichten aus der Königsbrunner Stadtverwaltung: Nach der erfolgreichen Vor-Ort-Impfaktion im Frühjahr konnte nun für Anfang kommenden Jahres nochmals ein mobiles Impfteam für die Stadt gebucht werden. Am 11. und 12. Januar 2022 haben Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Friedhofstraße 2, gegen Corona impfen zu lassen. Es werden hier Erst- und Zweitimpfungen wie auch Booster-Impfungen vorgenommen.

Stadt Königsbrunn schaltet Anmeldung erst im Januar frei

Eine Teilnahme ist ausschließlich mit Termin möglich. Die Terminvergabe für diese beiden Impftage erfolgt telefonisch oder per E-Mail in der Zeit vom 3. bis 5. Januar jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr unter den Telefonnummern 08231/606-111 und 08231/606-220 oder per E-Mail unter impftermin@koenigsbrunn.de. Wegen der großen Nachfrage nach einer zweiten Vor-Ort-Impfmöglichkeit informiert die Stadtverwaltung bereits jetzt über die geplante Aktion, weist aber nachdrücklich darauf hin, dass es keinen Sinn mache, sich früher zu melden, da die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse erst an den genannten Tagen freigeschaltet würden.

Mitzubringen sind der Personalausweis und - soweit vorhanden - der Impfpass sowie bei Zweit- und Drittimpfungen die Unterlagen der vorhergehenden Impfungen. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wird darum gebeten, erst kurz vor dem vereinbarten Termin vor Ort zu sein. (AZ)