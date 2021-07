Musikschule Königsbrunn: Flexible Kurse für Kinder und Senioren

Der Königsbrunner Stadtrat beschließt Änderungen in der Gebührensatzung. Warum sich nun mehr Engagement für auswärtige Musikschüler lohnen kann.

Änderungen für Familien mit kleinen Kindern, Senioren und auswärtige Musikschüler bringt die überarbeitete Satzung, die der Stadtrat am Dienstag für die städtische Sing- und Musikschule beschlossen hat. Im Bereich der Elementaren Musikpädagogik (EMP) baut die Schule ihr Angebot aus, unter anderem, weil die von ihr bislang an den Kindergärten angebotene Musikalische Früherziehung dort nicht mehr möglich ist. Ein Grund dafür, so informierte Musikschulleiter Robert Weisser das Gremium, sind die Corona-Einschränkungen, ein anderer Änderungen in den Förderregeln für die Kindergärten: Die Zeiten, in denen Kinder an Angeboten von "Fremdanbietern" wie der Musikschule teilnehmen, werden nicht mehr bezuschusst.

Unterricht gibt es in Königsbrunn auch in kürzeren Einheiten

Die Musikschule bietet nun Eltern-Kind-Musik (für Ein- bis Dreijährige), Musikalische Früherziehung (ab vier Jahren) und Musikalische Grundausbildung (ab sechs Jahren) komplett in ihren Räumen an. Auf Wunsch einiger Eltern auch mit kürzeren Einheiten von 30 und 45 Minuten, die allerdings ebenso wie die 60-Minuten-Einheit 20 Euro pro Monat kosten. Auch die Musikgeragogik, das Angebot für Senioren, gibt es in kürzeren Einheiten.

Der Rabatt für mehrere Musikschüler aus einer Familie von 20, 40 oder gar 60 Prozent der Kursgebühren gibt es nicht für auswärtige Schüler. Dies wird in der neuen Version der Satzung nochmals klargestellt.

Der Wunsch des Musikschulleiters war umstritten

Umstritten war der Wunsch des Musikschulleiters, den pauschalen Zuschlag von 20 Prozent auf die Kursgebühren, den auswärtige Schüler zahlen müssen, abzuschaffen. Um diesen zu vermeiden, seien interessierte und begabte Musiker immer häufiger zu anderen Anbietern gewechselt, argumentierte er. Bei den Vorberatungen im Hauptausschuss hatte es dafür keine Mehrheit gegeben, man einigte sich dort auf den Kompromiss, dass die Musikschulleitung diesen Zuschlag für - maximal 40 - Schüler, die sich in Ensembles oder dem Freundeskreis engagieren, streichen kann.

Kulturreferentin Marion Kehlenbach (CSU) machte jetzt deutlich, dass sie ursprünglich davon nicht begeistert war, die Ausführungen Weissers über das wichtige Engagement hätten sie jedoch umgestimmt. Tanja Kuschill (Freie Wähler), die selbst einen Verein leitet, hatte Verständnis für Weissers Wunsch: "Man lebt davon, dass sich manche Leute engagieren."

Königsbrunner Kinder haben Vorrang

Alwin Jung (Grüne) wollte am Auswärtigen-Zuschlag festhalten. "Die Musikschule ist hoch defizitär", so sein Argument, die Stadt schieße hier viel Geld zu. Er wies darauf hin, dass die Stadt ja die Zahl der maximal möglichen Stunden gedeckelt habe - laut Robert Weisser auf 276 pro Woche inklusive Verwaltung und Ensembles - und dass Königsbrunner Kinder auf jeden Fall Vorrang bei der Belegung der Kurse hätten.

Auf Nachfrage informierte Weisser, dass aktuell 22 Auswärtige die Sing- und Musikschule besuchen, von ihnen seien lediglich zwei bis drei so engagiert, dass für sie eine Befreiung vom Zuschlag in Frage komme. "Ich werde die Anwendung dieser Befreiung streng prüfen", versicherte er. Schließlich stimmten nur die anwesenden vier Stadträte der Grünen gegen die neue Satzung.