Königsbrunn

17:51 Uhr

Nach Ausbruch an Grundschule: Wie zuverlässig sind die Corona-Tests?

Plus Die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg steigen weiter und Königsbrunn bleibt ein Schwerpunkt. Vielen Menschen stellt sich die Frage nach der Zuverlässigkeit der Tests.

Von Adrian Bauer

Der Landkreis Augsburg erlebt am Mittwoch einen sprunghaften Anstieg der Corona-Fälle und Königsbrunn bleibt der am stärksten betroffene Ort. An der dortigen Grundschule Süd hatten sich allein 31 Menschen mit dem Virus infiziert, insgesamt waren am Montag 86 aktive Fälle in der Stadt bekannt. Am Mittwoch ging diese Zahl noch einmal deutlich nach oben: Von den zahlreichen neuen Fällen, die das Robert-Koch-Institut für den Landkreis vermeldete, leben allein 23 Infizierte in Königsbrunn, bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage. Viele Eltern beschäftigt die Frage, wie es trotz der regelmäßigen Kontrollen zu solch einem massiven Ausbruch kommen konnte.

