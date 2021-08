Naturschützer in Sorge: Ärger über Partymüll in der Königsbrunner Heide

Plus Partygänger haben sich in der Königsbrunner Heide daneben benommen. Norbert Pantel vom Landschaftspflegeverband wünscht sich vor allem mehr Verständnis für die Natur.

Norbert Pantel ist normalerweise die Ruhe selbst, doch dieser Anblick ärgerte den Biologen vom Landschaftspflegeverband Augsburg, der unter anderem das Beweidungsprojekt betreut, doch massiv: Partygänger haben in einem Waldstück an der Königsbrunner Heide einen Haufen Müll und eine Feuerstelle zwischen den Bäumen hinterlassen. Um zu ihrem Feierplatz zu kommen, liefen die jungen Leute noch dazu quer über eine blühende Heidewiese und hinterließen mehrere Trampelpfade. Die Naturschützer haben die Behörden eingeschaltet. Doch mehr als einen Fahndungserfolg wünscht sich Pantel mehr gesunden Menschenverstand beim Umgang mit der Natur.