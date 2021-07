Königsbrunn

18:00 Uhr

Neubau der Lochbach-Brücke: Königsbrunner sollen spenden

Plus Seit zwei Jahren fordern Bürger eine neue Brücke über den Lochbach. Jetzt hat der Königsbrunner Stadtrat den Bau auf den Weg gebracht – verbunden mit einem Aufruf.

Von Adrian Bauer

Die abgerissene Lochbachbrücke hat in den vergangenen beiden Jahren die Gemüter zahlreicher Menschen in Königsbrunn erhitzt. Zahlreiche Erholungssuchende nutzten den baufälligen Steg, der auf Merchinger Flur stand, als direkten Weg zum Mandichosee. Nach zähen Verhandlungen hat die Stadt nun einen Weg gefunden, wie ein Ersatzbau ermöglicht werden kann. Die 80.000 Euro für den Neubau muss die Stadt Königsbrunn bezahlen. Bürgermeister und Stadtrat möchten, dass auch die Gruppe der künftigen Nutzer ihr Scherflein zu den Baukosten beiträgt. Eine „Anschubfinanzierung“ gab es bereits in der Stadtratssitzung am Dienstagabend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen