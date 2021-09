Königsbrunn

Neue Kantorin und neue Pfarrerin stellen sich in Königsbrunn vor

Die neue Kantorin Maria Schemm nahm an der Orgel Platz und gestaltete die Musik für den Rest des Einführungsgottesdienstes in der Kirche St. Johannes.

Plus Einen doppelten Willkommensgruß gab es bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn: Zwei Lücken im Mitarbeiterstab sind jetzt geschlossen.

Von Hermann Schmid

Mit einer "gottesdienstlichen Einführung" in St. Johannes wurden am Samstagabend Pfarrerin Brigitte Funk und Dekanatskantorin Maria Schemm offiziell ihre neuen Aufgaben in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn und dem Dekanat Augsburg übertragen (siehe Infokasten). Manch Formales gab es da zu hören, aber auch viel Herzliches. Ganz plakativ drückte dies Marianne Schenke, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, aus. Rund um ein großes rotes Herz platzierte sie die Anfangsbuchstaben der Worte "Willkommen – Ideen – Lustig – Liebe – Kanzel – Orgel – Miteinander – Möglichkeiten – Erfahrung – Neues" und drückte mit diesem Willkommensgruß schon einige der Hoffnungen aus, die man in der Kirchengemeinde mit den beiden neuen Hauptamtlichen verbindet.

