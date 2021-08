Königsbrunn

Neue Plätze und Gebäude: So will Königsbrunn seine Zukunft gestalten

Plus Forum, attraktive Grünanlagen und Treffpunkt: Seit 2017 arbeitet Königsbrunn am Zukunftskonzept. Warum das Verfahren so lange gedauert hat und weclhe Ideen vorliegen.

Von Adrian Bauer

Es hat etwas länger gedauert mit dem Integrierten Nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept, kurz INSEK, für Königsbrunn: 2017 hat der Stadtrat die Studie zu Zukunftsperspektiven für die Stadtentwicklung auf den Weg gebracht, 2019 begann der kreative Prozess mit Klausurtagungen des Stadtrats und Bürgerwerkstätten. Es folgten Stadtrundgänge und am Ende noch Online-Bürgerbefragungen. Nun hat Stadtplanerin Sylvia Haines dem Stadtrat ihre Ergebnisse präsentiert - und die Arbeit aus vier Jahren in einen zwölfminütigen Vortrag gepackt. Große Überraschungen sind nicht dabei, dafür freut man sich im Rathaus über die Aussicht auf viele Zuschüsse zu geplanten Projekten.

