Nördliche Guldenstraße in Königsbrunn ist wieder befahrbar

Seit mehreren Monaten wird der nördliche Bereich der Guldenstraße in Königsbrunn ausgebaut. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Im Süden dauert es noch etwas.

Der nördliche Teil der Guldenstraße in Königsbrunn ist wieder für den Verkehr freigegeben. Am Donnerstag Nachmittag eröffnete Bürgermeister Franz Feigl nach mehreren Monaten Bauzeit die auf acht Meter Breite ausgebaute Fahrbahn, die nunmehr auch eigene Streifen für Radfahrer aufweist. Einige Restarbeiten an den Straßenrändern sind noch offen, können aber im laufenden Betrieb erledigt werden.

Im südlichen Teil der Guldenstraße, zwischen Augsburger und Hunnenstraße, müssen sich die Verkehrsteilnehmer dagegen noch etwas länger gedulden. Dort ist die Fahrbahn weiterhin im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle gesperrt. Geplant ist laut der Stadtverwaltung, die Durchfahrt vor dem Start der Straßenbahn zu eröffnen. Angedachter Termin ist der 9. oder 10. Dezember. (adi)