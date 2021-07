Königsbrunn

11:55 Uhr

Politkrimi sorgt für Spannung in der Stadtbücherei Königsbrunn

Plus Beim Königsbrunner Bücherfrühling stellt Tina Schlegel "Still schweigt der See" vor. Eine Geiselnahme und kriminelle Internet-Trolle sorgen für Spannung.

Von Sabine Hämmer

Zur zweiten Lesung des Königsbrunner Bücherfrühlings hat Autorin Tina Schlegel ihren aktuellen Politkrimi "Still schweigt der See" präsentiert. Rebecca Ribarek, Leiterin des Königsbrunner Kulturbüros, und Büchereileiterin Katrin Jörg konnten an dem verregneten Sommerabend ausschließlich weibliche Krimi-Fans in der Stadtbücherei begrüßen.

