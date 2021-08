Polizei sucht Motorrad-Rowdy

Rote Ampel überfahren, zu schnell, auf den Radweg gewechselt - ein Motorradfahrer in Königsbrunn verhielt sich äußerst rücksichtslos. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Motorradfahrer war in Königsbrunn am Dienstag gegen 21 Uhr unterwegs und habe sich dabei verkehrswidrig und rücksichtslos verhalten, so die Polizei. Er wurde dabei beobachtet, wie er das Rotlicht einer Ampel in der Haunstetter Straße auf Höhe der Gotenstraße missachtete und weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden fuhr.

Dabei wechselte er zwischen der Fahrbahn und dem Rad- und Gehweg und beleidigte andere Verkehrsteilnehmer durch das Zeigen seines Mittelfingers. In der Königsallee bog er letztlich nach dem Wohnmobilabstellplatz nach links in die Parkanlage ein und verschwand dort.

Bei dem Motorrad handelte es sich um eine blau-weiße Geländemaschine, möglicherweise eine Yamaha, an der kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt, bekleidet mit einer kurzen Hose, blauem T-Shirt und weißen Schuhen. Der weiße Endurohelm hatte oberhalb des Schirmschilds ein rotes Muster.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen zu melden.