Polizist wird am Ilsesee in Königsbrunn zum Lebensretter

Polizist Lukas Nölke hat eine Frau aus dem kalten Wasser des Ilsesees gerettet. Für seine mutige Tat hat ihn nun Ministerpräsident Söder ausgezeichnet.

Eine besondere Auszeichnung hat Lukas Nölke für seinen Einsatz für eine ertrinkende Frau im Ilsesee bekommen: Weil er mutig ins kalte Wasser sprang und die Frau rettete, erhielt der Polizist von Ministerpräsident Markus Söder in München die Bayerische Rettungs- und Christophorus-Medaille.

Der Diensthundeführer war am 24. März 2019 im Streifendienst unterwegs, als per Funk ein Hilferuf gemeldet wurde. Ein Taxifahrer hatte die 110 gewählt, weil er sich Sorgen um eine Frau machte, die sich in seinem Wagen merkwürdig verhalten und lebensmüde gewirkt habe. Nölke nahm den Einsatz an und fuhr zum Ilsesee. Dort sah er den Körper einer Frau, der leblos im Wasser trieb. Ohne lange nachzudenken, sprang der Polizeihauptmeister ins acht Grad kalte Wasser und brachte die Frau an Land.

Lukas Nölke freute sich nicht nur über die persönliche Auszeichnung: "Für mich bedeutet die Verleihung der Bayerischen Rettungsmedaille auch die Anerkennung der Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich ihren Dienst verrichten, um Menschen zu beschützen. Diesen Aspekt unserer Arbeit rückt eine solche Auszeichnung natürlich auch in den Vordergrund." (AZ)