Radfahrerin bei Unfall in Königsbrunn leicht verletzt

Bei einem Unfall in Königsbrunn hat sich eine Radfahrerin verletzt. Eine Autofahrerin hatte an der Lechstraße beim Einbiegen die Frau auf dem Radweg übersehen.

Eine 18-jährige Radfahrerin hat am Dienstag bei einem Unfall an der Lechstraße in Königsbrunn leichte Verletzungen erlitten. Die junge Frau sei gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg auf die Einmündung der Sperberstraße zugefahren, berichtet die Polizei. Eine 43 Jahre alte Autofahrerin wollte von dort auf die Umgehungsstraße einbiegen und übersah die junge Frau.

Die 18-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1600 Euro. (AZ)