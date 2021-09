Königsbrunn

12:00 Uhr

Rauf aufs Radl: Eine Familientour mit reichlich Spielplätzen

Plus Wer von Königsbrunn nach Haunstetten will, muss nicht nur auf der alten B17 geradeaus radeln. Es gibt eine Tour durch den Wald mit jeder Menge Spielplätzen, Tieren und Wasser.

Wer mit kleinen Kindern eine Radtour plant, sollte tunlichst die ein oder andere Attraktion am Wegesrand einplanen, damit es den Kleinen nicht langweilig wird. In unsere zwölf Kilometer lange Strecke zwischen Königsbrunn und Haunstetten lässt sich eine Menge Spaß packen: Vier Spielplätze, Pferde, Kühe, ein Badesee und eine Pritschelecke am Bach locken. Und anders als bei der Autofahrt zwischen den beiden Orten muss man nicht einmal nur geradeaus fahren.

