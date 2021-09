Königsbrunn

vor 16 Min.

Reifen an geparkten Autos in Königsbrunn beschädigt

Die Polizei sucht eine Person, die in Königsbrunn Autoreifen beschädigt hat.

Eine unbekannte Person hat in Königsbrunn mehrere Autos beschädigt. An drei Fahrzeugen hat sich jemand an den Reifen zu schaffen gemacht.

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Sachbeschädigung: In der Weidenstraße in Königsbrunn hat eine unbekannte Person mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren bei drei Fahrzeugen die Reifen beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400 Euro. Abgespielt hat sich die Tat in der Zeit zwischen Montag und Dienstag. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Themen folgen