Reifenstecher ist nachts in Königsbrunn unterwegs

In Königsbrunn wurden nachts im Edelweißring drei Autoreifen zerstochen.

Ein Unbekannter hat im Edelweißring in Königsbrunn an insgesamt drei geparkten Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tatzeit am Sonntag gegen 1.45 Uhr war. Dafür gibt es einen Grund.

Anwohner in Königsbrunner Edelweißring hört ein Geräusch

Ein Anwohner hatte in dieser Zeit dreimal ein zischendes Geräusch gehört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/9606-0 um Hinweise.