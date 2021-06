Reifenstecher schlitzt in Königsbrunn Reifen von mehreren Autos auf

Ein Unbekannter hat vergangene Woche in Königsbrunn Reifen von drei geparkten Autos zerstochen.

In der Nacht auf vergangenen Freitag hat ein unbekannter Täter die Reifen von drei geparkten Autos in der Eichenstraße zerstochen. An jedem Fahrzeug hat der Unbekannte einen Reifen beschädigt, vermutlich mit einem Messer. Der Schaden beläuft sich auf über 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 08234/96060. (AZ)