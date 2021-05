Schmierereien in Königsbrunn

Zwei Fälle von Schmierereien gab es am Wochenende in Königsbrunn. Gibt es einen Zusammenhang?

Sowohl in der Alpenrosenstraße als auch in der Fuggerstraße kam es in Königsbrunn am Samstagvormittag zu Schmierereien. Auf einem geparkten Pkw wurden verschiedene Schriftzüge und Bilder mit bunter Farbe angebracht. Außerdem wurde auch die Fassade des dort liegenden Schulgebäudes mit ähnlichen Malereien verschmutzt.

Ob es sich bei dieser Aktion um einen oder mehrere Täter handelt, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08234/9606-0. (SZ)