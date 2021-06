Schottergärten werden in Königsbrunn nicht verboten

Plus Um die in Königsbrunn wachsende Anzahl von Schottergärten einzudämmen, wollte die CSU die Erarbeitung einer Verbotssatzung erreichen. Das passiert aber nicht.

Schottergärten, also eine Gartenform, bei der es kein Grün mehr gibt, sind auf dem Vormarsch. Vor allem bei Neubauten sind sie immer öfter anzutreffen. Das kann man auch in Königsbrunn beobachten. Daher stellte Christian Wörner von der CSU den Antrag, die Königsbrunner Verwaltung mit dem Erarbeiten einer Satzung zum Verbot solcher Steingärten zu beauftragen.